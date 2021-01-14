Фото: телеграм-канал Recep Tayyip Erdogan

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал прививку от коронавируса в Анкарской городской больнице. Об этом он сообщил в своем Telegram-аккаунте.

"Я прошел вакцинацию", – написал Эрдоган.

Накануне глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа в прямом эфире привился вакциной СoronaVac китайской компании SinoVac. В министерстве заявили, что с этого момента в стране стартовала кампания по вакцинации населения, которая пройдет в четыре этапа.

Ранее Коджа заявлял о начале поставок вакцины в страну. Он отмечал, что до февраля в Турцию поставят около 50 миллионов доз препарата. Также власти страны планируют закупить вакцину американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин принял решение привиться от COVID-19. При этом он подчеркнул, что глава государства самостоятельно сообщит, когда пройдет вакцинацию.

