Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

19:37

Эрдоган сделал прививку от коронавируса

за рубежом политика медицина

Фото: телеграм-канал Recep Tayyip Erdogan

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал прививку от коронавируса в Анкарской городской больнице. Об этом он сообщил в своем Telegram-аккаунте.

"Я прошел вакцинацию", – написал Эрдоган.

Накануне глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа в прямом эфире привился вакциной СoronaVac китайской компании SinoVac. В министерстве заявили, что с этого момента в стране стартовала кампания по вакцинации населения, которая пройдет в четыре этапа.

Ранее Коджа заявлял о начале поставок вакцины в страну. Он отмечал, что до февраля в Турцию поставят около 50 миллионов доз препарата. Также власти страны планируют закупить вакцину американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин принял решение привиться от COVID-19. При этом он подчеркнул, что глава государства самостоятельно сообщит, когда пройдет вакцинацию.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать