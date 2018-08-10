Путин и Эрдоган обсудили торгово-экономическое сотрудничество

10 августа, 18:50
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств обговорили текущее состояние и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.
"Дана позитивная оценка ходу реализации совместных стратегических проектов, прежде всего в сфере энергетики", – отмечается в сообщении.
Лидеры стран также обсудили график официальных контактов между странами на различных уровнях. Эту тему 13 и 14 августа также обсудят глава МИД РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу.
Руководитель российского внешнеполитического ведомства посетит с официальным визитом Анкару. На повестке дня встречи будут совместные проекты России и Турции, включая строительство газопровода "Турецкий поток" и сооружение АЭС "Аккую".
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