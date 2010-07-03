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17:12

В Госдуме прокомментировали мирный план депутатов Рады по Донбассу

политика за рубежом

17:12

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев оценил решение депутатов Верховной рады представить французскому сенатору мирный план по урегулированию конфликта в Донбассе.

Он заявил, что Украина тоже ищет путь к разрешению конфликта. "Они обращаются к французам, немцам, американцам. При этом любой переговорный процесс лучше, чем боевые действия. Сейчас и войска в Луганске начали отводить...", – цитирует его RT.

Депутат считает, что необходимо будет наблюдать за реакцией европейских коллег. Рано или поздно меры по мирному урегулирования будут найдены, заключил он.

Ранее Вадим Рабинович и Нестор Шуфрич представили французскому сенатору Натали Гуле мирный план по урегулированию конфликта в Донбассе. Они также призвали Францию помочь в продвижении этой инициативы в Европе. Рабинович подчеркнул, что страна будет идти к миру, поскольку иного выхода нет.

26 июня Вооруженные силы Украины стали отводить подразделения с одной из позиций перед контрольно-пропускным пунктом "Станица Луганская". Это происходило под наблюдением представителей ОБСЕ. Народная милиция самопровозглашенной ЛНР также начала отводить силы в районе станицы Луганской.

Президент Украины Владимир Зеленский же говорил, что Киев не готов к диалогу с Донецком и Луганском. При этом украинский лидер отметил, что согласен на переговоры в минском формате и прекращение огня.

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