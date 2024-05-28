Лукашенко призвал не стесняться слова "пропаганда" и усилить ее в Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости усиления в стране пропаганды и контрпропаганды, он также призвал не стесняться этих слов и понятий. Об этом пишет госагентство БелТА.

"Хочу, чтобы молодые журналисты это усвоили. Не нужно стесняться таких слов и понятий. Или на Западе их нет?" – прокомментировал Лукашенко.

По словам президента, в западных странах пропаганду и контрпропаганду назвали пиаром, то есть работой "с общественным мнением". Однако суть не изменилась, отметил Лукашенко на медийном форуме в Могилеве.

Белорусский лидер указал на то, что для Запада не существует независимых СМИ. Они бросают в тюрьмы своих журналистов, закрывая медиа и преследуя каждого, кто не согласился с политикой и действиями властей, отметил Лукашенко.

Президент уточнил, что примеров подобных действий много в разных странах мира: от США и ЕС до Молдавии, Украины, Прибалтики и Грузии.

До этого Совет Евросоюза приостановил вещание в странах объединения газеты "Известия", РИА Новости и "Российской газеты", а также базирующегося в Праге портала Voice of Europe. Исходя из соответствующего заявления Совета, эти СМИ "распространяют и поддерживают российскую пропаганду и агрессивную войну против Украины".