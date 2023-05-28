Фото: depositphotos/palinchak

Заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что иранцам следует перестать поддерживать Россию, направлены против народа Ирана. Об этом пишет агентство ISNA со ссылкой на слова пресс-секретаря МИД республики Насера Канани.

Он добавил, что подобными высказываниями украинский лидер стремится привлечь больше западного вооружения для ВСУ.

Канани также заявил, что Зеленский устраивает политическое шоу, чтобы отвлечь внимание общественности своими безосновательными и бесполезными претензиями в адрес иранцев.

Ранее экс-офицер ВМС США Джеймс Холмс заявил, что киевские власти использовали тему контрнаступления ВСУ, чтобы получить от западных стран больше вооружения.

До этого обозреватель Мериадек Раффрей сообщил, что число погибших солдат ВСУ является самым страшным секретом президента Украины Владимира Зеленского.