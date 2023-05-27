Рогов заявил, что Запад шантажом толкает Зеленского на преступления против России

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Запад шантажирует украинского лидера Владимира Зеленского и толкает его на преступные действия в отношении РФ, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Идет моделирование ситуации и принуждение шантажом Зеленского к преступлениям. Зеленский сейчас как загнанная в угол крыса. Запад поставил его перед выбором: или он идет на страшные преступления против России, или его сольют и приведут к власти кого-то другого", – передает РИА Новости его слова.

Рогов также предупредил, что Зеленский, пытаясь удержать власть в своих руках, может решиться на военную провокацию на Запорожской АЭС.

В конце апреля бывший британский дипломат и профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси отметил, что у Зеленского осталось всего шесть месяцев для того, чтобы достичь нужного для Запада результата в военных действиях.

По его мнению, если Украина не победит Россию в ближайшие полгода, Запад окажет давление на Зеленского, чтобы тот провел переговоры с Владимиром Путиным. При этом, как подчеркнул бывший дипломат, добиться приемлемого результата переговоров будет почти нереально.

