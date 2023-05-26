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Президент Украины Владимир Зеленский опозорился на выступлении в Японии, сравнив Хиросиму с Артемовском. Об этом заявил правозащитник Аджаму Барака.

"Этот актер-президент Зеленский такой клоун. Кто-то должен напомнить ему, что именно США напрасно разрушили Хиросиму и убили ее жителей", – написал он на своей странице в Twitter.

По словам Барака, жителей Хиросимы принесли в жертву для демонстрации силы. Сейчас же, пояснил он, аналогичным образом США поступают с украинцами.

На пресс-конференции по итогам встречи лидеров G7 украинский лидер заявил, что Артемовск напоминает ему Хиросиму. По его словам, трагедия, случившаяся в японском городе, произойдет и с другими городами.

6 августа 1945 года США сбросили на Хиросиму ядерную бомбу. Тремя днями позже, 9 августа, ядерная бомба была сброшена на город Нагасаки. Число погибших в Хиросиме составило до 90 до 166 тысяч человек, в Нагасаки – от 60 до 80 тысяч человек.

