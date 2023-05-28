Киев раздул тему контрнаступления, чтобы получить больше западного оружия – СМИ

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Киевские власти использовали тему контрнаступления ВСУ, чтобы получить от западных стран больше вооружения. Таким мнением поделился экс-офицер ВМС США, профессор школы общественных и международных отношений Университета Джорджии Джеймс Холмс в своей статье для издания 19fortyfive.

Таким образом специалист объяснил тот факт, что весеннее контрнаступление украинских войск, которое было анонсировано множество раз в Киеве, так и не состоялось.

"Уже несколько недель нам говорят, что наступление близко. У нас заканчивается весна. Где оно?" – задается вопросом экс-офицер.

По словам Холмса, даже если Украина изначально могла задумывать подобную стратегию для использования эффекта неожиданности, то сейчас это наступление уже точно не станет неожиданным. В связи с этим план украинских властей не сработал, заключил эксперт.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждал, что контрнаступление украинских войск уже началось. По его словам, военнослужащие ВСУ начали отдельные операции в рамках этого контрнаступления.

До этого посол Украины при НАТО Наталья Галибаренко сообщила, что Киев посылает западным странам сигналы, чтобы те не ожидали слишком многого от контрнаступления ВСУ.