Канадский политик Бернье использовал снимок Кудрово для иллюстрации гетто

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Ультраправый лидер канадской "Народной партии" Максим Бернье использовал фото Кудрово для иллюстрации "мигрантского гетто". Кадры многоэтажных домов в городе Ленинградской области он разместил с соцсети X.

На изображении в посте показан жилой комплекс "Новый Оккервиль", сверху продемонстрированы лидеры партий-конкурентов Пьер Пуальевр и Марк Карни и надпись "Они хотят построить миллионы домов и продолжать привозить сотни тысяч мигрантов в год".

При этом канадский политик выступает за "массовую депортацию" и "нулевую иммиграцию". Под постом Бернье пользователи уже оставили множество комментариев, в которых объясняют, что Кудрово – не "гетто" для мигрантов, там живут россияне.

Ранее предприниматель Илон Маск заявил, что администрация предыдущего президента США Джо Байдена поощряла миграцию в колеблющихся штатах и давала мигрантам легальный статус, чтобы склонить штаты к демократической партии. По его мнению, она стремилась к установлению постоянного правления одной партии в стране.

В январе американский президент Дональд Трамп подписал прокламацию о введении режима чрезвычайной ситуации на южной границе США, чтобы остановить приток нелегальных мигрантов. В документе указано, что граница "захвачена картелями, преступными группировками, известными террористами".

