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Директор отделения ФАО для связи с Россией Олег Кобяков заявил, что, по уставу, Россию не могут исключить из Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), сообщает газета "Известия".

Он подчеркнул, что речь здесь идет о технической организации, а не о политической, и положения об исключении члена ФАО в уставе нет.

"Как говорят россияне, колхоз – дело добровольное. Страна сама принимает решение о вступлении", – пояснил Кобяков.

Он также рассказал, что единственный способ тому или иному государству покинуть организацию – это добровольно выйти из нее. При этом, как заметил Кобяков, в России речи об этом не идет.

Ранее польский постпред при ООН Кшиштоф Щерский пожаловался на неспособность исключить Россию из Продовольственной и сельскохозяйственной организации.

Политолог Андрей Суздальцев до этого поделился мнением, что если Россия выйдет из ОБСЕ, то сама организация перестанет существовать. По словам эксперта, во время создания организации ее члены придерживались плана объединить расколотую Европу, однако в последствии направление поменялось.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров выразил мнение, что западные государства превратили ОБСЕ в площадку пропагандистских разговоров, на данный момент организация находится в состоянии глубочайшего кризиса. По мнению министра, председательствующая в 2022 году в организации Польша свела результативность работы площадки к нулю.