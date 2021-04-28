РФ высылает сотрудников посольств Литвы, Латвии, Эстонии и Словакии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

МИД России принял решение о высылке сотрудников посольств Литвы, Латвии, Эстонии и Словакии в качестве ответных мер на высылку российских дипломатов из этих стран. Об этом сообщается на сайте министерства.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что страну в семидневный срок должны покинуть три сотрудника посольства Словакии, два сотрудника посольства Литвы, а также по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии.

Кроме того, Москва выразила решительный протест послам данных государств в связи с их действиями по отношению к российским дипломатам.

Отношения между рядом европейских стран и Россией стали ухудшаться после того, как правительство Чехии обвинило РФ в организации взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году. После этого из страны были высланы российские дипломаты.

Позднее российских дипломатов выслали власти Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии. Прибалтийские страны объяснили такой шаг проявлением солидарности с Чехией, также выславшей сотрудников российского посольства в Праге.