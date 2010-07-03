Депутаты в Германии предложили новую стратегию по Донбассу

Фото: ТАСС/EPA/CLEMENS BILAN

Фракция свободной демократической партии Германии приняла документ, в котором предложила стратегию по урегулированию ситуации на востоке Украины и противодействию России. Об этом сообщает Bild.

Новую стратегию назвали "Миру на Украине нужен новый импульс". Правительству Германии предложили активнее поддерживать Киев, отправить на Украину миссию ООН либо гражданскую полицию.

В тексте отмечается, что указ Владимира Путина, предусматривающий упрощенный порядок получения российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР, свидетельствует, что Кремль не хочет мирного разрешения ситуации.

24 апреля Путин упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных республик Донбасса.