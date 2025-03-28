Сенатор Карасин назвал переговоры в Эр-Рияде не очень результативными

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, который принимал участие в переговорах делегаций России и США в Саудовской Аравии, назвал прошедшую встречу "спокойной" и "конструктивной", но "не очень результативной". Об этом он высказался в ходе интервью телеканалу "Россия 24".

Однако сенатор подчеркнул, что ожидать от этих переговоров каких-либо прорывов было бы наивно. При этом, по словам Карасина, взаимодействовать с нынешней американской делегацией "в принципе можно". Он связал это с тем, что представители США "слушают, воспринимают, противопоставляют какие-то свои позиции".

"Полагаю, что подобного рода встречи продолжатся и будут поставлены какие-то новые задачи перед нашей группой руководством нашей страны", – поделился своим мнением сенатор.

В ходе последней встречи 24 марта Россия и США обсудили обеспечение в Черном море безопасности судоходства. Вашингтон принял решение способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок.

Во время переговоров государства согласились работать над реализацией договоренностей Владимира Путина и президента США Дональда Трампа о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины на 30 дней начиная с 18 марта.

При этом точных дат, в которые может состояться новый раунд переговоров российской и американской делегаций, пока нет, подчеркивали ранее в Кремле. Тем не менее там указали, что диалог между странами будет продолжаться в любом случае.