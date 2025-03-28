Глава Карелии Парфенчиков опроверг слухи о своей отставке

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Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков заявил, что не собирается уходить в отставку. Об этом он сообщил РИА Новости.

Некоторые СМИ заявляли ранее о возможных перестановках в губернаторском корпусе. В том числе предполагалось, что Парфенчиков может покинуть свой пост. Однако глава Карелии опроверг эту информацию.

Парфенчиков занимает должность главы Карелии с 2017 года. В 2022 году он во второй раз победил на выборах. Официально срок его полномочий истекает в 2027 году.

Ранее Владимир Путин назначил главу правительства ДНР Евгения Солнцева временно исполняющим обязанности главы Оренбургской области. Политик на встрече с российским лидером выразил готовность возглавить регион.

В это же время губернатор Оренбуржья Денис Паслер был назначен врио губернатора Свердловской области. В свою очередь, предыдущий глава региона Евгений Куйвашев был освобожден со своей должности.