ТАСС: взрывы прогремели в Одессе и Полтаве на Украине

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серия взрывов прогремела в Одессе и Полтаве на Украине в ночь на 28 марта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные издания.

Мэр Одессы Геннадий Труханов подтвердил информацию о взрывах в городе. Однако он не привел каких-либо подробностей случившегося.

На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в Сумской и Николаевской областях Украины.

Ранее войска России нанесли поражающие удары по инфраструктуре военных аэродромов, ремонтному предприятию военной техники, производственным цехам и пунктам управления беспилотниками Украины.

Силами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии были нанесены удары также по украинским складам боеприпасов и скоплениям живой силы и техники противника в 143 районах.