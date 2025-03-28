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28 марта, 03:47

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ТАСС: взрывы прогремели в Одессе и Полтаве на Украине

Взрывы произошли в Одессе и Полтаве на Украине – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серия взрывов прогремела в Одессе и Полтаве на Украине в ночь на 28 марта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные издания.

Мэр Одессы Геннадий Труханов подтвердил информацию о взрывах в городе. Однако он не привел каких-либо подробностей случившегося.

На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в Сумской и Николаевской областях Украины.

Ранее войска России нанесли поражающие удары по инфраструктуре военных аэродромов, ремонтному предприятию военной техники, производственным цехам и пунктам управления беспилотниками Украины.

Силами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии были нанесены удары также по украинским складам боеприпасов и скоплениям живой силы и техники противника в 143 районах.

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