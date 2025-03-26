РИА Новости: взрывы раздались в Черкассах и Кривом Роге на Украине

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Несколько взрывов прогремело в Черкассах и Кривом Роге на Украине в ночь на 26 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Подробности случившегося не приводятся. Местные власти пока не комментировали ситуацию. На данный момент воздушная тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

Ранее Вооруженные силы РФ поразили пункты управления беспилотными летательными аппаратами, военные аэродромы и склады боеприпасов, а также ремонтно-восстановительную базу украинской армии.

Нанести удары по объектам инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ) российским войскам удалось благодаря действиям оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.