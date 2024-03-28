ВС РФ ударами по Харькову уничтожили военных ВСУ и боевиков РДК

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия минувшей ночью серией ударов по Харькову ликвидировала порядка 50 украинских солдат, диверсантов и наемников. Об этом РИА Новости сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих харьковских коллег.

По его словам, удар пришелся на институт ВВС имени Кожедуба, в котором были до десяти иностранных летчиков, прибывших для консультаций украинских пилотов. Их судьба выясняется, уточнил Лебедев.

По информации подполья, самый результативный удар нанесли по бывшему штабу ПВО, ранее – военной части А1453, где находился украинский погранотряд. В результате были уничтожены несколько десятков человек с нашивками запрещенной в РФ террористической украинской организации "Русский добровольческий корпус" (РДК). Указывается, что они готовились к новой атаке на Белгородскую область.

Также, рассказал Лебедев, в полночь один из ударов нанесли в районе Харьковского Аэрокосмического университета. После этого район был оцеплен, подробности уточняются, подчеркнул он.

Харьковское подполье, продолжил он, имеет данные о том, что в здании образовательного учреждения были одетые в гражданскую форму военные. Они перемещались на машинах с военными номерами. Предварительно, погибли 20 солдат, в том числе иностранных, сказал Лебедев.

Более того, около 22:00 и 03:00 были прилеты в Боровой на юго-востоке Харьковской области. По информации агентуры, там ликвидировали подразделение, которое должно было участвовать в ротации на линии боевого соприкосновения, а также технику, прибывшую за два часа до удара.

Ранее СМИ писали, что ВС России ударили по центрам принятия решений и уничтожили высокоранговых офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). По мнению аналитика Центра геостратегических исследований Лукаса Лейроса, такие операции говорят о переходе конфликта на новый этап, подобные удары будут продолжаться.