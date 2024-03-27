Российские силы поразили места сборки беспилотников ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска уничтожили места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Для этого ВС России задействовали оперативно-тактическую авиацию, БПЛА, ракетные войска и артиллерию группировок войск армии РФ.

"<...> нанесено поражение по местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, живой силе и военной технике ВСУ в 136 районах", – следует из сообщения.

Ранее стало известно, что российские силы во время ударов по Харькову поразили Харьковский национальный университет внутренних дел. Там базируется штурмовая бригада "Лють" Национальной полиции Украины.

По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, на территории удара был выявлен сильный взрыв и столб черного дыма. Российские ВС нанесли удар по танковому училищу ВСУ, уточнил он.

До этого армия РФ разбила реактивную систему залпового огня "Град", которая наносила удары по приграничным населенным пунктам Белгородской области.

