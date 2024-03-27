ВС РФ ракетным ударом уничтожили высокоранговых офицеров ВСУ – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы ударили по центрам принятий решений и ликвидировали высокоранговых офицеров ВСУ. Такое мнение высказал аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос изданию InfoBRICS.

"Считается, что в этой атаке Россия использовала гиперзвуковые ракеты. Кроме того, вполне вероятно, что в результате этой операции погибли высокоранговые офицеры, что нанесет очень серьезный удар киевским силам", – указано в сообщении.

По мнению Лейроса, подобные операции знаменуют собой переход конфликта на новый этап, а подобные удары будут продолжаться.

Ранее в Минобороны отчитались, что в течение суток нанесли групповой удар дронами и высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по объектам Службы безопасности Украины (СБУ) и центрам принятия решений. Удар был также нанесен по предприятиям военно-промышленного комплекса, местам дислокации украинских нацформирований и иностранных наемников.

