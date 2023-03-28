В США выступили за создание международного трибунала по Украине с ее законами

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Заместитель представителя Госдепа Ведант Патель заявил, что Вашингтон выступает за создание международного трибунала по преступлению агрессии против Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пателя, этот спецтрибунал должен быть учрежден в форме интернационализированного суда, а также основываться на юридической системе Украины с международными элементами.

В Штатах считают, что подобный трибунал должен пользоваться широкой международной поддержкой, особенно со стороны европейцев, добавил Патель. Кроме того, по его словам, он должен находиться в одной из европейских стран.

В январе этого года Европарламент принял резолюцию о создании спецтрибунала по Украине и использовании российских замороженных активов для передачи Киеву. За принятие резолюции проголосовали 472 депутата, против – 19, еще 33 отказались от участия.

Тогда депутаты ЕП сообщили, что работа по учреждению трибунала должна начаться в ближайшее время. Критерии работы над трибуналом, по мнению членов Европарламента, должны соответствовать высоким критериям прозрачности и беспристрастности.

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