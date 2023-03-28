Германия планирует увеличить военную помощь Украине из-за ее потерь – СМИ

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Минфин Германии хочет согласовать в Бундестаге увеличение бюджетного фонда, за счет которого финансируется помощь Киеву, с 2,2 миллиарда до 5,4 миллиарда евро в этом году. Подобное решение связано с большими потерями Украины в военной технике. Об этом сообщает Spiegel, ссылаясь на письмо министерства.

По информации издания, дополнительные средства необходимы для поставленных ранее ВСУ систем ПВО, БМП и танков, которые нуждаются в обслуживании и поставках снарядов.

Кроме того, как отмечается в материале Spiegel, Минобороны ФРГ собирается в ближайшие несколько лет использовать дополнительные 8,8 миллиарда евро бюджетных средств для оплаты поставок вооружения на Украину и замены систем, которые были переданы со складов бундесвера.

Ранее СМИ сообщали, что все 18 танков Leopard 2, которые власти ФРГ пообещали передать Киеву, прибыли на территорию Украины. Помимо них, по данным журналистов, в зону боевых действий прибыли 40 боевых машин пехоты Marder.

До этого замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что страна не собирается поставлять Украине все имеющиеся в ее распоряжении истребители МиГ-29.

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