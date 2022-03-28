Страны Запада дошли до прямого бандитизма против России – Лавров

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Западные страны не просто нарушают нормы международного общения, но доходят до бандитизма в отношении России. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

Глава МИД РФ назвал бандитизмом конфискацию частной собственности, а также отказ от взятых обязательств в финансово-экономической сфере.

"Западники не просто сейчас нарушают в своем русофобском угаре все нормы международного общения, они презрели свободу слова, верховенство права", – подчеркнул Лавров.

Ранее Сергей Лавров заявил, что России не грозит международная изоляция, поскольку Москва имеет огромное количество партнеров по всему миру. По его словам, РФ поддерживает хорошие отношения с подавляющим большинством организаций. В частности, речь идет об Африканском союзе, Сообществе стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.