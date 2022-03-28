Страны Запада дошли до прямого бандитизма против России – Лавров

Фото: kremlin.ru
Западные страны не просто нарушают нормы международного общения, но доходят до бандитизма в отношении России. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.
Глава МИД РФ назвал бандитизмом конфискацию частной собственности, а также отказ от взятых обязательств в финансово-экономической сфере.
"Западники не просто сейчас нарушают в своем русофобском угаре все нормы международного общения, они презрели свободу слова, верховенство права", – подчеркнул Лавров.
Ранее Сергей Лавров заявил, что России не грозит международная изоляция, поскольку Москва имеет огромное количество партнеров по всему миру. По его словам, РФ поддерживает хорошие отношения с подавляющим большинством организаций. В частности, речь идет об Африканском союзе, Сообществе стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
Лавров рассчитывает, что переговоры с Украиной увенчаются успехом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: