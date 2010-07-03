Венесуэла проведет военные операции без России

Российские военнослужащие, находящиеся в Венесуэле, не будут принимать участия в операциях на территории Боливарианской республики. С таким заявлением выступил военный атташе венесуэльского посольства в РФ Хосе Торреальба Перес.
"Не предполагается вовлечение российских военных в какие-либо военные акции", – приводит ТАСС слова дипломата.
4 марта военно-транспортные самолеты Ан-124 и Ил-62 доставили в Венесуэлу 99 российских военнослужащих во главе с высокопоставленным генералом.
Организация американских государств (ОАГ) обвинила Россию в "военном вторжении" в южноамериканскую республики. Также с резкой критикой в адрес Москвы выступил президент США Дональд Трамп. Он заявил, что Россия "должна убраться" из Венесуэлы.
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария заявила, что нахождение российских военных в Боливарианской республике регулируется военно-техническим сотрудничеством между странами.
Что же касается заявления ОАГ, то оно политически ангажировано. По мнению Захаровой, организация помогает усилению "колонизаторских замашек" США.
В начале марта в конгресс США внесли законопроект о противодействии "российскому влиянию" в Венесуэле. По мнению экспертов, Вашингтон, используя миф о "российской угрозе", пытается оправдать военное вмешательство в дела Венесуэлы.
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