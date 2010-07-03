Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:20

Венесуэла проведет военные операции без России

политика

13:20

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий

Российские военнослужащие, находящиеся в Венесуэле, не будут принимать участия в операциях на территории Боливарианской республики. С таким заявлением выступил военный атташе венесуэльского посольства в РФ Хосе Торреальба Перес.

"Не предполагается вовлечение российских военных в какие-либо военные акции", – приводит ТАСС слова дипломата.

4 марта военно-транспортные самолеты Ан-124 и Ил-62 доставили в Венесуэлу 99 российских военнослужащих во главе с высокопоставленным генералом.

Организация американских государств (ОАГ) обвинила Россию в "военном вторжении" в южноамериканскую республики. Также с резкой критикой в адрес Москвы выступил президент США Дональд Трамп. Он заявил, что Россия "должна убраться" из Венесуэлы.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария заявила, что нахождение российских военных в Боливарианской республике регулируется военно-техническим сотрудничеством между странами.

Что же касается заявления ОАГ, то оно политически ангажировано. По мнению Захаровой, организация помогает усилению "колонизаторских замашек" США.

В начале марта в конгресс США внесли законопроект о противодействии "российскому влиянию" в Венесуэле. По мнению экспертов, Вашингтон, используя миф о "российской угрозе", пытается оправдать военное вмешательство в дела Венесуэлы.

Читайте также

политика

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика