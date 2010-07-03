Немецкая газета написала о провале восстания Гуаидо

Призыв о поддержке, с которым объявивший себя временным президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо обратился к международному сообществу, говорит о его беспомощности. К такому выводу пришли журналисты немецкой газеты Frankfurter Allgemeine.
Авторы издания обратили внимание на слова Гуаидо, который заявил о необходимости иметь все методы ради освобождения родины. Именно эту мысль в заметке назвали проявлением бессилия оппозиционного блока.
Отмечается, что легитимный президент страны Николас Мадуро может использовать слабость Гуаидо как доказательство намерения последнего бросить страну "на алтарь североамериканского империализма".
В статье подчеркивается, что еще месяц назад Гуаидо проводил демонстрации, давал интервью и собирался провести концерт для воодушевления сторонников. В итоге на его сторону перешли лишь немногие венесуэльские военные, а подавляющая часть гуманитарных грузов так и не попала в страну.
"Неясно даже, сумеет ли Гуиадо теперь вернуться в Каракас после выступления в Колумбии", – сказано в материале.
В конце января спикер венесуэльского парламента Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства. Его поддержали США и более 20 других стран. Сторону Николаса Мадуро заняли Россия, Мексика, Китай, Турция и Индонезия.
Ранее Европейская внешнеполитическая служба призвала избежать военного вмешательства в Венесуэлу.
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