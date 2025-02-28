Захарова рассказала, что подписана в соцсетях на военкоров

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подписана в социальных сетях на военкоров, общественных деятелей и другие официальные аккаунты. Об этом дипломат рассказала старшеклассникам и студентам в рамках организованной обществом "Знание" экскурсии, которая проходила в первом корпусе министерства иностранных дел.

"Я получаю информацию в основном из информационных сводок, потому что я должна читать очень много, и я не могу читать это все в оригинале, и мне нужны дайджесты. В основном я получаю информацию из дайджестов", – рассказала Захарова.

Ранее ВЦИОМ рассказал, что мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в РФ и признана экстремистской) стали в 2024 году основными новостными каналами.

По словам экспертов, общество создает спрос на "обработанный" контент, содержащий оценку происходящих событий. Мессенджеры стали главными ньюсмейкерами информационной сферы.