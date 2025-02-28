Фото: 123RF/promesaartstudio

МИД Украины пришел в ярость после того, как кандидат в президенты Польши от партии "Конфедерация" Славомир Ментцен во Львове потребовал от режима украинского президента Владимира Зеленского отменить культ националиста Степана Бандеры. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на польский портал Do Rzeczy.

Представитель дипведомства Украины Георгий Тихий назвал неприемлемым ставить под сомнение территориальную целостность страны. Он призвал Варшаву не использовать Киев в польских внутриполитических кампаниях.

Тихий уточнил, что позиция Ментцена давно известна и неожиданностью для Украины его выступление не было. По его словам, украинский МИД не воспринимает слова отдельных "антиукраинских политиков" как позицию Польши или ее народа.

Он также указал, что такие шаги "подрывают достижения в области исторической памяти" и могут навредить двусторонним отношениям.

Ранее директор СВР России Сергей Нарышкин сказал, что польские власти присматриваются ко Львову. Он уточнил, что город славится исторической польской архитектурой. Галиция и Волынь стали частью Советской Украины в 1939 году по итогам Польского похода Красной армии, напомнил Нарышкин.

Туда переселили отставных польских военных, которые получили земельные участки. Этим в том числе объясняется ожесточенная неприязнь к полякам со стороны украинских националистов, пояснил директор СВР.