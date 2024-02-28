Медведев призвал обеспечить ВС РФ зенитными ракетами на фоне новых поставок Киеву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ должны быть обеспечены наиболее востребованными зенитными управляемыми ракетами на фоне поставок новых вооружений Киеву. Об этом сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев во время заседания рабочей группы военно-промышленного комплекса России, передает ТАСС.

Он напомнил, что Запад планирует поставить Украине различные типы самолетов, крылатых ракет большей дальности, а Киев активно использует беспилотники ударного типа.

По словам политика, по мере накачки Украины новыми ударными вооружениями расход зенитных управляемых ракет будет возрастать.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на конференции в Париже не удалось прийти к консенсусу об отправке сухопутных войск Запада на Украину, однако в дальнейшем такой возможности нельзя исключать. Он добавил, что западные союзники Киева сформировали коалицию по поставкам ВСУ ракет и бомб средней и большой дальности.

В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что союзники Франции по НАТО были в шоке от идеи французского главы Эммануэля Макрона. Она подтвердила свои слова, указав на заявления высшего руководства стран Североатлантического альянса, министров иностранных дел и министров обороны, которые отреклись от этого предложения.

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