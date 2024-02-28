В МИД Албании заявили, что в страну прибыл Зеленский

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Украинский президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Албанию. Об этом сообщил албанский министр иностранных дел Игли Хасани на своей странице в соцсети X.

Данный визит Зеленского не был анонсирован заранее. Цели и какие-либо подробности поездки пока не разглашаются.

Ранее представитель от оппозиционной фракции Армении Арегназ Манукян объяснила ожидающийся визит Зеленского в Ереван необходимостью открыть второй фронт против России. По ее словам, данную поездку пытаются устроить внешние силы.

До этого СМИ сообщали о том, что Владимир Зеленский начал выглядеть опустошенным и измотанным во время последних совещаний. Журналисты отмечают, что 2024-й год может оказаться особенно сложным для Зеленского в плане удержания власти.