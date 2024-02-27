Лавров прокомментировал планы Зеленского передать РФ "план мира"

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Украинский лидер Владимир Зеленский, говоря о намерении передать России свой "план мира", подразумевает ультиматум. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

"Он (Зеленский. – Прим. ред.) сказал, что это (передача России "плана мира". – Прим. ред.) не будет считаться переговорами, но нормальный человек понимает, что имеется в виду ультиматум", – подчеркнул министр.

По мнению Лаврова, Зеленский никогда не отказывался от ультиматума, им была и остается его "формула мира".

По его словам, Европа советует украинскому президенту собирать как можно больше стран на обсуждение "формулы мира", обещать им что угодно, лишь бы они приехали, и делать "семейные фотографии", чтобы показать их поддержку.

Глава российской дипломатии объяснил, что чем больше будет на снимке людей, тем убедительнее, как они считают, будет разъяснение, что РФ сейчас противостоит всему прогрессивному человечеству.

Кроме того, ЕС советует украинцам не распространять на любой из этих встреч какие-либо проекты документов, потому что так у Киева не будет поддержки всех участников, отметил глава МИД РФ.

Министр подчеркнул, что подобная обуреваемость фотографиями давно присутствует в политике Запада. По его данным, они хотят отвадить российских партнеров в странах мирового большинства от сотрудничества со страной. Он отметил, что это смешно.

Лавров сообщил, что база, с которой Запад готов работать по украинскому урегулированию, "абсолютно тупиковая".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал несерьезным и смехотворным обсуждение мирных инициатив Украины с Европой без участия России. Он напомнил, что никаких контактов между Россией и Украиной на эту тему не было.

До этого постпред РФ при ООН и в Совете безопасности ООН Василий Небензя назвал "формулу мира" Зеленского фальшивкой и ультиматумом. Он подчеркнул, что она понятна уже многим странам, на нее не стоит тратить время.

СМИ назвали очень эмоциональным поведение Зеленского на Генассамблее ООН