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Россия ожидает, что Секретариат ООН призовет прекратить поставки оружия Киеву – Захарова
Фото: 123RF/iuriigagarin
Россия ожидает, что Секретариат ООН призовет западные страны прекратить поставки вооружения Украине, из которого ВСУ обстреливают мирных жителей. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Таким образом она прокомментировала призыв пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжаррика избегать риторики, способной усугубить конфликт на Украине.
"Было бы прекрасно, если бы Секретариат ООН также нашел в себе силы "наблюдать" ВСУшные обстрелы ЗАЭС; осуществляемые по указанию украинских спецслужб теракты; факты наличия у экстремистов на Украине аналогов боевых отравляющих веществ и многое другое", – написала Захарова.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что три мирных жителя получили травмы в результате обстрела со стороны украинской армии поселка городского типа Суземка. По словам главы региона, украинские снаряды попали в самый центр Суземки, где проживает мирное население.
Позже число пострадавших увеличилось до пяти человек. Богомаз отметил, что всех раненых доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.
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