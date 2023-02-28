Финляндия приступила к строительству ограждения на границе с Россией

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Финляндия начала строительство ограждения на границе с Россией. Об этом сообщает Yle.

"Работы начались в понедельник с удаления деревьев по обе стороны пограничного пункта Иматра. Здесь будет построен трехкилометровый участок так называемого тестового ограждения", – говорится в сообщении.

По информации издания, местные власти намерены проверить, выдержит ли ограждение морозы, снеговые нагрузки и значительное количество людей, прибытие которых может произойти с востока.

На возведение тестовой части забора власти планируют потратить 6 миллионов евро. Он будет обеспечен колючей проволокой, системой видеонаблюдения, прожекторами и динамиками на наиболее важных участках.

Большая часть забора расположится в юго-восточной части Финляндии. Также возможно расположение ограждения на севере страны.

Полное обустройство границы планируют завершить в 2025–2026 годах. Подобная мера обойдется властям в 380 миллионов евро.

Ранее строительство ограждений на границе с Калининградской областью начала Польша. В Варшаве усиление мер безопасности объяснили доступностью калининградского аэропорта для рейсов с Ближнего Востока и из Африки.



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