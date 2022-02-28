Войска ДНР завершают блокирование Мариуполя – МО РФ

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Вооруженные силы Донецкой Народной Республики завершают блокирование Мариуполя, заявил официальный представитель российского министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

"Подразделения Вооруженных сил ДНР, продолжая наступление, завершают блокирование Мариуполя", – отметил представитель ведомства, передает RT.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что по его приказу силы сдерживания российской армии приступили к боевому дежурству.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.