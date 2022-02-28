ООН не может обеспечить прилет российской делегации на заседание СПЧ в Женеву – МИД РФ

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Организация объединенных наций не может обеспечить прилет российской делегации во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на заседание СПЧ ООН в Женеву. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В этой ситуации Организация объединенных наций, ее секретариат и генеральный секретарь не имеют якобы возможности обеспечить участие российской делегации в заседании", – сказала Захарова в эфире телеканала "Россия-1".

По ее мнению, условия, которыми сейчас обставляют участие в сессии СПЧ ООН делегации из РФ, являются чушью. В частности, подчеркнула официальный представитель МИД РФ, в ООН ссылаются на то, что российская сторона должна оформлять некие документы, которые, считает Захарова, страны ЕС придумают для бортов, попавших под санкции.

Ранее глава Еврокомиссии ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС полностью закрывает воздушное пространство своих государств для самолетов РФ.