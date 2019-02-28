Законопроект с требованием раскрыть доходы президента РФ представили в США – ABC

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Законопроект с требованием к разведывательному сообществу США представить данные о размерах доходов и имуществе Владимира Путина подготовили американские конгрессмены.

Как сообщает телекомпания ABC, выдвинули такую инициативу члены Палаты представителей по разведке демократ Вал Деминг и республиканка Элиза Стефаник.

Документ носит название "Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина" и подготовлен в связи с якобы предпринимавшимися Россией попытками подорвать демократию США.

В январе в Сенат США был внесен похожий законопроект под названием "Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля". В нем также содержится требование представить информацию об имуществе президента РФ, отмечает телеканал.

13 февраля группа американских сенаторов подготовила законопроект, подразумевающий введение очередных санкций в отношении России. Ограничительные меры затронут энергетический и банковский сектора страны.

Необходимость санкций обусловлена "вмешательством" России в выборы президента США и "агрессией на Украине". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия американских законодателей граничат с рэкетом.