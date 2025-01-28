Axios: США передали Украине около 90 ракет Patriot из Израиля

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США на этой неделе передали Киеву около 90 ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, которые ранее хранились в Израиле. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что боеприпасы доставили в Польшу, после чего их перенаправят на Украину. Это стало крупнейшей поставкой оружия из Израиля в Киев с начала конфликта.

По информации журналистов, израильские войска вывели систему Patriot из эксплуатации в апреле прошлого года, так как посчитали ее устаревшей на фоне разработки собственных систем противовоздушной обороны. Киев предложил передать ракеты ему, однако Тель-Авив медлил с решением, опасаясь возможной реакции РФ.

Тем не менее в сентябре израильский премьер Биньямин Нетаньяху одобрил эту инициативу, уведомив Москву, что речь идет только о возвращении оружия США, а не о прямых поставках на Украину.

МИД Израиля ранее отмечал, что власти еврейского государства остаются приверженными политике отказа от поставок вооружения на Украину. Так в ведомстве прокомментировали сообщения украинской стороны о якобы продвигаемой в парламенте Израиля инициативе о передаче ВСУ трофейного оружия, захваченного военными ЦАХАЛ на фронте.

Президент США Дональд Трамп приостановил на 90 дней помощь другим странам. Такое решение было принято для оценки "эффективности программ и соответствия внешней политике США". Теперь Вашингтон будет выделять помощь другим странам так, чтобы это соответствовало внешней политике американского лидера.