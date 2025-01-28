Токаев поручил начать создание в Казахстане ядерного кластера

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству страны приступить к созданию ядерного кластера. Об этом сообщает ТАСС.

"На фоне растущего энергодефицита следует ускорить строительство первой АЭС <...> Это важная задача для обеспечения прогресса нашей страны", – сказал политик в ходе расширенного заседания казахстанского кабмина.

Кроме того, президент республики поручил разработать долгосрочные планы по развитию атомной отрасли, определить наиболее подходящие места для будущих АЭС, а также подобрать современные и безопасные технологии.

"Вновь подчеркиваю: нашей стране нужна ядерная энергия, без этого поступательное развитие Казахстана окажется под вопросом", – заметил он.

Ранее Токаев отмечал, что за строительство АЭС на территории Казахстана должен отвечать международный консорциум, который будет состоять из ведущих мировых компаний. Кроме того, исполнители должны обладать самыми передовыми технологиями, добавлял он.

