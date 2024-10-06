Международные наблюдатели не зафиксировали нарушений на референдуме по АЭС в Казахстане

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Международные наблюдатели не зафиксировали нарушений на референдуме о строительстве АЭС в Казахстане. Такое заявление на вечернем брифинге сделал замминистра иностранных дел страны Роман Василенко, сообщает РИА Новости.

Как отмечали наблюдатели, референдум проходит в соответствии с действующим законодательством и международными обязательствами республики. По их мнению, он является открытым, свободным и легитимным, рассказал Василенко. Дипломат добавил, что особенно международные наблюдатели подчеркивали активность граждан на референдуме.

Ранее лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что за возведение АЭС на территории республики должен отвечать международный консорциум. С его слов, в его составе должны быть мировые компании, которые обладают передовыми технологиями.

До этого было принято решение о строительстве АЭС малой мощности Джизакской области Узбекистана. Новая атомная станция будет иметь мощность 330 мегаватт.