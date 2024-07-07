Лихачев заявил о блокировке Вашингтоном денег на строительство турецкой АЭС "Аккую"

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США пытаются помешать проекту, в котором участвует Россия. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в программе "Москва. Кремль. Путин".

По его словам, Вашингтон арестовывает деньги, которые направляются в Турцию на строительство атомной электростанции (АЭС) "Аккую". Однако, как он утверждает, проект не остановится на достигнутом.

"Они – это американцы, которые ходят между нашими юридическими лицами, между нашими банками. Ну и по мелочи много чего "прилетает", – уточнил он, добавив, что "собаки лают – караван идет".

Ранее в "Росатоме" сообщили, что первый энергоблок атомной электростанции "Аккую" в Турции получил разрешение на ввод в эксплуатацию. По словам генерального директора "Аккую Нуклеар" Анастасии Зотеевой, Россия выполнила все требования турецкого законодательства и международных стандартов сооружения АЭС.

АЭС "Аккую" стала первой атомной электростанцией в Турции. Согласно задумке, после ввода в эксплуатацию она начнет покрывать до 10% потребностей страны в электричестве.

