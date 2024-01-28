В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошла серия взрывов

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Взрывы прогремели вечером в субботу, 27 января, в Харькове, Полтаве и Кременчуге. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

Глава запорожской украинской военной администрации сообщил, что в Запорожье под удар попал один из объектов инфраструктуры. Сообщается, что в городе прогремело несколько взрывов.

В Полтавской области местные власти сообщают о пожаре после попадания в промышленный объект на территории Кременчугского района.

Воздушная тревога объявлялась вечером 27 января в 11 областях Украины, в том числе и в Киеве.

23 января в Минобороны сообщили, что российская армия поразила объекты военно-промышленного комплекса Украины, нанеся по ним удар высокоточным оружием большой дальности. В ведомстве уточнили, что ударам подверглись объекты, которые производят ракеты, боеприпасы и взрывчатые вещества.