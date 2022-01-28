Россия продолжит поиск и ликвидацию террористов ИГ в Сирии – зампостпреда РФ в ООН

03:10
Фото: ТАСС/Андрей Грязнов
Россия намерена продолжать операцию по поиску и ликвидации боевиков террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) на территории Сирии. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Как пишет РИА Новости, на заседании Совета Безопасности всемирной организации спикер выразил обеспокоенность России заигрыванием западных коллег с террористами в Сирии.
"Мы не раз предупреждали, к чему может привести потворство террористическим элементам. <...> Именно поэтому сирийские военные силы при поддержке ВКС России продолжают поиск и ликвидацию игиловцев (представителей запрещенной в РФ террористической организации) в Сирии", – подтвердил Полянский.
По словам дипломата, западные коллеги руководствуются политическими соображениями, а не задачей искоренения терроризма в Сирии. Он обратил внимание, что США расхищают нефть, тем самым превращая территории в зоны экологического бедствия.
"При этом ООН не дает происходящему никаких оценок", – подчеркнул Полянский.
Спикер также выразил обеспокоенность России неизбирательными ударами ВВС США по территории Сирии.
"Уже не раз отмечались массовые жертвы среди гражданского населения", – подытожил российский дипломат.
Ранее СМИ сообщили, что американские военные умолчали об авиаударе в Сирии в 2019 году. Тогда в результате случившегося погибли не менее 70 человек.
До этого в Пентагоне извинились за ошибочный авиаудар по Кабулу 29 августа. Глава американского военного ведомства подчеркивал, что Вашингтон извлечет уроки из этой ужасной ошибки. В военном ведомстве США подтвердили, что в результате этого инцидента погибли десять гражданских лиц, включая семерых детей.
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