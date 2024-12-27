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Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации Пьер Вандье заявил, что Европа слишком много времени тратит на разработку систем вооружения. Об этом он сообщил в интервью Defense News.

По словам французского адмирала, долгая разработка вооружений приводит к тому, что они создаются уже устаревшими. По его словам, военные инженеры годами трудятся над созданием техники, которая в итоге может не соответствовать изначальным целям из-за изменившихся условий.

"У новой технологии было время появиться – вы потратили много денег только на то, чтобы получить платформу, которая устарела по своей конструкции, и все потому, что на ее создание было потрачено слишком много времени", – пожаловался Вандье.

Ранее Владимир Путин заявил, что российское новейшее вооружение превосходит вооружение Североатлантического альянса. Он отметил, что, если сравнивать современное натовское вооружение и вооружение последнего периода советского времени, в чем-то оно уступает, но не всегда.

Что же касается новейшего вооружения, то оно явно превосходит оружие НАТО по своим характеристикам.

