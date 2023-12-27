Тимошенко призвала президента Украины предложить запасной план по спасению страны

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Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала президента Украины Владимира Зеленского предложить план Б по спасению государства и вывода страны из того положения, в котором она оказалась из-за уменьшения военной помощи. Об этом пишет РИА Новости.

"Сегодня ситуация вокруг Украины многократно ухудшилась. Уменьшился объем поставок оружия. И оружие мы получаем ровно для того, чтобы не проиграть, но для победы нам достаточного количества оружия не дают", – указала она.

Ранее Тимошенко сказала, что ее партия не будет голосовать за документ о мобилизации. Она заявила, что считает законопроект неконституционным.



Ранее Зеленский сообщил, что Генштаб украинской армии обратился к нему с просьбой мобилизовать еще 450–500 тысяч человек. По его словам, он не утвердил просьбу, так как на сегодняшний день отсутствует конкретика по ротациям и отпускам для солдат.

Как указывал депутат Верховной рады Евгений Шевченко, новый проект о мобилизации на Украине загоняет граждан в угол.

По мнению Шевченко, все меры направлены на то, чтобы отомстить тем, кто отказывается вступать в украинскую армию. В результате такого подхода нарушаются права и свободы граждан, резюмировал он.

Следующий год для ВСУ может оказаться тяжелее, чем 2023-й, предупредил бригадный генерал Украины Александр Тарнавский. По словам военного, российская сторона не позволит Киеву реализовать планы по возвращению границ 1991 года.

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