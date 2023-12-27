Захарова заявила, что Украина может готовить провокацию с использованием химоружия

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На Украине может идти подготовка к антироссийской провокации с использованием отравляющих веществ производства Запада. Об этом официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила на брифинге, передает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря министерства, Украина с помощью таких действий намерена начать в структурах ООН и мировых СМИ кампанию по обвинению российской стороны в якобы преднамеренном использовании химического оружия.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что МО получило документы, найденные в украинских лабораториях, которые свидетельствуют об опасном характере биологической деятельности США.

Эти документы подтверждают изучение путей миграции птиц работниками биосферного заповедника "Аскания-Нова" в Херсонской области, уточнил он.

До этого Кириллов сообщил о полученных Минобороны РФ отчетных документах по проекту "Оценка риска возникающих инфекций от насекомоядных летучих мышей на Украине и в Грузии".

Минобороны РФ обвинило США в разработке биологического оружия