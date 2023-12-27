ВС РФ взяли важный опорный пункт на донецком направлении – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Штурмовики 2-й мотострелковой дивизии взяли под контроль стратегически важный опорный пункт украинской армии на донецком направлении. Об этом РИА Новости сообщил источник в группировке войск "Юг".

По его словам, российские военные вели наступление при интенсивном обстреле. Им удалось вплотную подойти к опорному пункту ВСУ, где находились четверо военных.

"Благодаря грамотным действиям и командам заместителя командира взвода и мужеству всей группы смогли уничтожить двух военнослужащих ВСУ, одного ранить и одного взять в плен", – отметил собеседник агентства.

Вместе с этим российской армии удалось захватить десять противотанковых ракетных комплексов NLAW, пять Javelin, а также четыре шведских гранотомета АТ-4, боеприпасы к стрелковому оружию и другие трофеи.

Всех военных, участвовавших в операции, представили к ордену Мужества, поделился источник агентства. В районе, по его словам, на данный момент "более-менее спокойно".

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские войска сорвали попытку контрнаступления ВСУ. Этому, по его словам, способствовал ряд определяющих факторов: создание действенной системы оборонительных рубежей, боеспособность всех частей и подразделений, надежность и результативность военной техники ВС РФ.



ВС РФ нанесли удар по опорному пункту ВСУ в зоне проведения СВО