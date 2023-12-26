Песков прокомментировал идею ввести уголовное наказание за публикацию кадров атак ВСУ

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В Кремле не обсуждалось возможное введение уголовного наказания за публикацию или комментарии в соцсетях последствий ударов противника. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Неизвестно, ведутся ли они где-то, ничего не могу сказать по этому поводу", – отметил он.

В свою очередь, военный эксперт Владислав Шурыгин сообщил радио КП, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Феодосию вряд ли была реакцией на взятие ВС РФ Марьинки. По его словам, данное нападение готовилось заранее с помощью агентов разведки, находившихся в Крыму.

"Украине просто "повезло", что это подсластило горечь от потери Марьинки. Но потеря Марьинки – это потеря крупнейшего укрепрайона, а удар по Феодосии – всего лишь одна из атак", – заключил эксперт.

В ночь на 26 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Феодосию. Как рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, в результате в районе порта случилась детонация, которая привела к возгоранию. После он уточнил, что пожар локализовали.

Жителей расположенных поблизости от Феодосийского морского торгового порта домов эвакуировали. В результате вражеской атаки погиб один человек, еще четверо пострадали. По словам Аксенова, повреждения получили шесть зданий.

В Минобороны РФ отметили, что корабль "Новочеркасск" получил повреждения. При этом российские системы ПВО ликвидировали два самолета Су-24 в районе населенного пункта Жовтень, с которых производился запуск управляемых ракет, уточнили в ведомстве.

Штурмовые отряды группировки "Юг" ВС России 25 декабря полностью освободили населенный пункт Марьинка, расположенный недалеко от Донецка. Как рассказал Шойгу, ВСУ были вынуждены существенно отодвинуть свою артиллерию после взятия города.



Российская система ПВО уничтожила украинскую ракету при попытке удара по Крыму