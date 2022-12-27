06:02Политика
Послу России в ФРГ поручили вернуть незаконно проданную российскую недвижимость
Фото: depositphotos/jakubcejpek
Правительство России поручило послу в ФРГ Сергею Нечаеву восстановить права на незаконно проданную недвижимость в Берлине. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Уполномочить чрезвычайного и полномочного посла РФ в ФРГ Нечаева С. Ю. делать и принимать любые заявления <…> для достижения целей защиты и обеспечения восстановления прав РФ на указанные объекты недвижимости", – указано в распоряжении.
В документе перечисляются четыре земельных участка в Берлине с расположенными на них зданиями. Уточняется, что в мае этого года принадлежавшая России недвижимость была продана мошенником по поддельным документам.
Ранее сообщалось, что в ФРГ впервые конфисковали недвижимость у россиян из-за санкций. Тогда немецкими властями были изъяты три квартиры в столице Баварии.
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