Захарова назвала глупостью элит иск ЕС к России в ВТО

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обращение Евросоюза во Всемирную торговую организацию с требованием от России 290 миллиардов евро в качестве компенсации за ущерб от политики импортозамещения.

"Теперь мы знаем, в какую сумму Евросоюз оценил глупость и несамостоятельность собственных политических элит. Глупость, потому что импортозамещение стало ответом на санкции ЕС против России", – написала она в своем телеграм-канале.

Несостоятельность проявляется в том, подчеркнула официальный представитель МИД РФ, что на посту вице-президента США в 2014 году Джо Байден заявлял, что страны ЕС не были готовы к введению санкций против Москвы и не хотели этого делать. Однако действующий тогда лидер Штатов Барак Обама заставил Европу действовать против России, несмотря на собственный риск экономического ущерба.

"Страны Евросоюза согласились на это только под сильным давлением Вашингтона, и это давление было обусловлено стремлением Америки нанести российской экономике как можно больший урон, подчеркнул Байден, отметив, что именно усилия Белого дома позволили США и ЕС объединиться", – напомнила Захарова речь Байдена во время выступления в Гарвардском университете в 2014 году.

Она заключила, что американский лидер тогда не добавил, сколько Брюссель заплатит за это.

Ранее стало известно, что Евросоюз обратился в ВТО, предъявив России претензии на 290 миллиардов евро. В ЕС пожаловались на якобы дискриминационную оценку заявок на госзакупки в связи с политикой импортозамещения.

В Минэкономразвития, в свою очередь, заявили, что данная информация не является достоверной. В ведомстве уточнили, что требования ЕС сводятся к отмене или модификации отдельных мер РФ, которые ЕС считает нарушающими правила ВТО.

В министерстве добавили, что цифра 290 миллиардов евро является оценочной для рынка закупок в России, а не размером ущерба, причиненного Евросоюзу. Там также подчеркнули, что Всемирной торговой организацией не предусмотрен механизм уплаты каких-либо компенсаций.