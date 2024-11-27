Генпрокурор РФ призвал жестко реагировать на плачевное состояние военных городков

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Генпрокурор России Игорь Краснов призвал жестко реагировать на плачевное состояние военных городков. Об этом сообщает ТАСС.

"Сигналы о плачевном состоянии жилищного фонда министерства обороны поступают все чаще и чаще, в преддверии зимы это крайне опасно. Это требует самого жесткого реагирования со стороны прокуроров", – сказал он.

Отмечается, что к генпрокурору поступила жалоба от жительницы военного городка в Чебаркульском районе. Женщина пожаловалась на плохие условия проживания.

В связи с этим Краснов поручил провести служебную проверку военного прокурора Челябинского гарнизона. По его словам, всех военных прокуроров "надо взбодрить".

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов потребовал оперативно достроить жилье в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке для служащих в Тихоокеанском флоте. Это поручение министр дал после личной проверки совместно с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко строящихся домов для военнослужащих, а также заслушал доклады командования гарнизона и представителей застройщика.