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Есть условие, при котором конфликт на Украине может быть расширен. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на генерал-лейтенанта украинской армии Сергея Наева.

"Конфликт с Россией может выйти за пределы восточной и южной части Украины. Это произойдет, если РФ продолжит наращивать производство вооружений", – считает он.

Военный эксперт также заявил, что в данной деятельности РФ якобы помогают ее союзники. По его словам, ВСУ в качестве ответной меры начали выкладывать минные поля и возводить новые оборонительные сооружения.

Что касается результатов украинского контрнаступления, Наев не стал отрицать его провал.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что с начала текущего месяца потери ВСУ составили более 13 700 бойцов и 1 800 единиц вооружения. Он добавил, что российская армия действует мужественно и эффективно, а многие военные украинской стороны сдаются в плен. По его словам, ВС РФ продолжат снижать наступательный потенциал противника на всех направлениях.

В свою очередь, в СМИ появилась информация, что более 1,1 миллиона военных Вооруженных сил Украины считаются погибшими и пропавшими без вести.



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