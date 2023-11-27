ВСУ опасаются расширения конфликта за пределы востока и юга страны – СМИ

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Украинское командование боится, что действующий конфликт с РФ может расшириться за пределы востока и юга Украины. Об этом пишет ABC News, ссылаясь на генерал-лейтенанта ВСУ Сергея Наева.

Он утверждает, что конфликт якобы может расшириться в том случае, если российская сторона продолжит увеличивать производство оружия и развивать военные технологии.

По словам Наева, украинские войска готовятся к такому сценарию, возводя оборонительные сооружения, обучая военнослужащих и устанавливая мины.

Как говорится в статье издания, ВСУ не смогли добиться значительных успехов в этом году в связи с применением ВС РФ усовершенствованного вооружения, а также благодаря российскому превосходству в воздухе.

Ранее в эфире украинского телеканала появилась информация о том, что более 1,1 миллиона военных Вооруженных сил Украины погибли и пропали без вести.

До этого сенатор конгресса США Крис Мерфи заявил, что украинская армия вряд ли сможет продержаться до февраля следующего года в противостоянии с ВС РФ без военной помощи от Вашингтона.